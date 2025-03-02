Саммит лидеров ЕС в Лондоне: что будут обсуждать

Три года спустя после жестокого вторжения России в Украину мир находится на переломном этапе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер активизирует свои усилия по стремлению к справедливому и длительному миру в Украине, созвав 2 марта 2025 года международных лидеров на саммит в Лондоне.

Об этом пишет сайт британского правительства.

На саммите в центре Лондона к нему присоединятся лидеры Украины, Франции, Италии, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии. Также примут участие министр иностранных дел Турции, генеральный секретарь НАТО и президенты Европейской комиссии и Европейского совета.

Премьер-министр ясно заявил, что не может быть никаких переговоров об Украине без Украины, и эту решимость он подтвердил, когда тепло приветствовал президента Украины Владимира Зеленского на Даунинг-стрит в субботу вечером перед саммитом.

Дискуссии на саммите будут сосредоточены на:

укрепление позиций Украины сейчас – включая постоянную военную поддержку и усиление экономического давления на Россию.

Необходимость крепкого долгого соглашения, которое обеспечит постоянный мир в Украине и гарантирует, что Украина сможет сдерживать и защищаться от будущих нападений России.

Следующие шаги по планированию надежных гарантий безопасности.

Великобритания уже четко дала понять, что готова поддерживать будущую безопасность Украины войсками на местах.

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"Через три года после жестокого вторжения России в Украину мы находимся на переломном этапе. Сегодня я еще раз подтверждаю свою непоколебимую поддержку Украины и удваиваю свои обязательства по обеспечению состоятельности, обучения и помощи Украине, поставив ее на сильнейшую позицию. В партнерстве с нашими союзниками мы должны усилить нашу подготовку к европейскому элементу гарантий безопасности вместе с продолжением дискуссий с Соединенными Штатами. У нас есть возможность объединиться, чтобы обеспечить справедливый и продолжительный мир в Украине, гарантирующий их суверенитет и безопасность. Пора для нас объединиться, чтобы гарантировать наилучший результат для Украины, защитить европейскую безопасность и обеспечить наше общее будущее", — резюмировал Кир Стармер.

Напомним, Великобритания готова "поставить сапоги на землю и самолеты в воздухе", чтобы поддержать соглашение о сотрудничестве Украины с союзниками.

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