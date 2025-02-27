Британия готова отправить войска в Украину для обеспечения мирного соглашения.

Великобритания готова отправить свои войска и самолеты, чтобы поддержать мирное соглашение.

Великобритания готова "поставить сапоги на землю и самолеты в воздухе", чтобы поддержать соглашение о сотрудничестве Украины с союзниками.

Об этом заявил британский премьер Кир Стармер по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Мы берем на себя большую ответственность за безопасность. Я тесно сотрудничаю с другими европейскими лидерами над этим. Соединенное Королевство готово поставить "сапоги на землю" и "самолеты в воздухе", чтобы поддержать соглашение, работая вместе с нашими союзниками, потому что это единственный способ, чтобы мир продолжался", – говорит Стармер.

По его словам, Великобритания увеличила расходы на оборону.

"Вы создали момент прекрасной возможности для достижения исторического мирного соглашения, соглашения, которое, я думаю, отметили бы в Украине и во всем мире. Это награда. Но мы должны сделать это правильно. Мы должны добиться мира. И это то, что мы должны сделать сейчас, потому что мир не может быть вознаграждением для агрессора", — говорит Стармер.

Британский премьер подчеркнул, что мир, выгодный России, может поощрить такие государства, как Иран. Поэтому справедливость должна быть на стороне жертвы, а не захватчика.

Ранее Дональд Трамп сообщил о своей цели "номер один" в отношении Украины. Также он сказал, что доверяет Путину.

Кроме того, Трамп заявил, что война в Украине закончится "или скоро или никогда".

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