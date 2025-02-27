Трамп заговорил о долге Украины Европе: как отреагировал Стармер

Британский премьер исправил американского президента так же, как Эммануэль Макрон на днях.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и исправил его, когда тот в очередной раз заговорил о долге Украины перед Европой за помощь, которую она получает в борьбе с Россией.

Об этом говорится в The Guardian.

Когда президент Трамп повторил свое заявление о том, что Украина будет возвращать деньги европейцам, предоставленным ими для борьбы с Россией, Кир Стармер вежливо исправил его – так же, как президент Франции Эммануэль Макрон сделал на днях.

"Возможно, это стало немного напряженно, потому что мы хотели иметь немного того, что имели европейские страны. Вы знаете, они возвращают свои деньги. Отдавая деньги, мы не получаем их обратно. Байден заключил соглашение. Он заключил 350 миллиардов долларов, и я считал, что это очень несправедливая ситуация", — сказал Трамп на фоне рассказа.

В этот момент Стармер вмешался и сказал: "Мы не получаем всего своего. Я имею в виду, что были ссуды, но в основном это было дарование".

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал с Владимиром Зеленским и Киром Стармером после визита в США.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что у него продолжаются "серьезные" переговоры с главой Кремля Путиным об окончании войны.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.