Трамп заговорив про борг України Європі: як відреагував Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі та виправив його, коли той вкотре заговорив про відплату України Європі за допомогу, яку вона отримує у боротьбі з Росією.

Про це йдеться у The Guardian.

Коли президент Трамп повторив свою заяву про те, що Україна повертатиме гроші європейцям, які вони надали для боротьби з Росією, Кір Стармер ввічливо виправив його – так само, як президент Франції Еммануель Макрон зробив днями.

"Можливо, це стало трохи напружено, тому що ми хотіли мати трохи того, що мали європейські країни. Ви знаєте, вони повертають свої гроші. Віддаючи гроші, ми не отримуємо їх назад. Байден уклав угоду. Він вклав 350 мільярдів доларів, і я вважав, що це дуже несправедлива ситуація", – сказав Трамп на тлі розповіді про "дуже хороші стосунки" з українським лідером.

У цей момент Стармер втрутився і сказав: "Ми не отримуємо всього свого. Я маю на увазі, що були позики, але в основному це було дарування".

Зазначимо, що президент Франції Еммануель Макрон поговорив із Володимиром Зеленським та Кіром Стармером після візиту до США.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що в нього тривають "серйозні" переговори з очільником Кремля Путіним про закінчення війни.

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