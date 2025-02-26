Агресія Путіна проти України загрожує й Британії – Стармер

Якщо Україна не буде належним чином захищена від Путіна, Європа стане лише більш нестабільною.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що путінська агресія не зупиниться на кордонах України – вона також загрожує британцям.

Про це пише Daily Mail.

"Путінська агресія не зупиняється на кордонах України. Вона загрожує нам тут, удома. Зрештою, минуло лише сім років, як він (мається на увазі Путін, – ред.) здійснив атаку з використанням хімічної зброї в Солсбері, серці Середньої Англії. Російські розвідувальні кораблі загрожують нашим водам. Літаки залітають в наш повітряний простір. На NHS (Національна служба охорони здоров’я Британії, – ред.) здійснюються кібератаки, що загрожують життю", – зазначив чиновник.

Як підкреслив Стармер, мешканці Великої Британії не можуть ховатися від цієї загрози.

"Я знаю, що люди, які працюють, вже відчули на собі вплив російської жорстокості через зростання рахунків і цін. Але якщо Україна не буде належним чином захищена від Путіна, Європа стане лише більш нестабільною. Це завдасть нам ще більше болю", – додав прем'єр-міністр.

Стармер зауважив, що історія неодноразово показала, що такі тирани, як Путін, реагують лише на силу. Тому британці мають "зустріти випробування цієї нової ери з силою".

У соцмережі Х Стармер заявив, що Британія рішуче протистоятиме тиранії та насильству.

"Коли ми вступаємо в нову еру національної безпеки Британії, ми рішуче та сильно протистоятимемо тиранії та насильству", – написав він.

Нагадаємо, під час виступу на засіданні саміту "Підтримуй Україну", прем’єр-міністр Великої Британії заявив, що зараз саме час об’єднати зусилля для досягнення важливих результатів у межах переговорів щодо завершення війни.

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