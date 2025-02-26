Білий дім поставив під сумнів зустріч Зеленського з Трампом - Reuters

Офіційний представник Білого дому висловив сумніви щодо доцільності запрошення президента України Володимира Зеленського на зустріч з президентом США Дональдом Трампом, враховуючи коментарі українського лідера, що угода щодо мінералів ще не завершена.

Про це інформує Reuters.

Високопосадовець заявив, що без чіткої позиції України щодо угоди немає підстав для проведення зустрічі.

"Якщо український лідер каже, що угода не завершена, я не бачу сенсу в запрошенні. Є очікування, що його приїзд має бути для підтвердження фінальної позиції (щодо угоди про корисні копалини), а він, за його власними словами, не досяг остаточного рішення з цього питання", - сказав він.

Представник Білого дому зазначив, що останні заяви Зеленського свідчать про незавершену угоду. Трамп повідомив, що чув про намір Зеленського приїхати до Білого дому з очікуванням підписання угоди, але не підтвердив офіційне запрошення.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 26 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна та США завершили роботу над угодою про фонд відбудови, але остаточне рішення залежить від наданих гарантій безпеки. А також, що передбачає угода про корисні копалини та чи захистить це від російської агресії.

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