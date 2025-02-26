Україна та США узгодили фінальний варіант угоди щодо корисних копалин

Україна та США завершили роботу над угодою про фонд відбудови щодо корисних копалин, але остаточне рішення залежить від гарантій безпеки.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми не розглядаємо підписання будь-яких угод без гарантій безпеки і, звісно ж, сьогодні протягом двох тижнів, опрацьовуючи інтенсивно між урядами США і України угоду про нашу економічну співпрацю, Ми фактично випрацювали остаточний варіант", - сказав він.

За його словами, на сьогодні існує попередня угода, що визначає умови функціонування інвестиційного фонду відбудови України.

"Станом на сьогодні ця угода називається Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України. І фактично це попередній договір, який передбачає юридичну дію, це майбутнє створення інвестиційного фонду для відбудови України, де і Україна, і США на рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його", - розповів Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що серед положень угоди є кілька ключових моментів, які будуть обговорені. Головне – вона напряму пов’язана з гарантіями безпеки, і українська влада не ухвалюватиме її без урахування цього питання.

Він розповів, що в угоді пункт 10 визначає фонд як складову двосторонніх і міжнародних домовленостей для досягнення миру та стабільності. США підтримують прагнення України до гарантій безпеки, які є частиною плану перемоги Зеленського. Основні його компоненти: членство в НАТО або аналогічні гарантії, військова підтримка, пакет стримування та економічна співпраця. Сьогодні уряд України розглядає угоду, готуючи її до подальшого підписання. під час перемовин президентів України і Сполучених Штатів щодо гарантій безпеки.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що передбачає угода про корисні копалини та чи захистить це від російської агресії.

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