Украина и США согласовали окончательный вариант соглашения о редких ископаемых

Украина и США завершили работу над соглашением о фонде восстановления, но окончательное решение зависит от гарантий безопасности.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы не рассматриваем подписание каких-либо соглашений без гарантий безопасности и, конечно же, сегодня в течение двух недель, прорабатывая интенсивно между правительствами США и Украины соглашение о нашем экономическом сотрудничестве, мы фактически выработали окончательный вариант", — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день существует предварительное соглашение, определяющее условия функционирования инвестиционного фонда восстановления Украины.

"По состоянию на сегодняшний день это соглашение называется Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины. И фактически это предварительный договор, предусматривающий юридическое действие, это будущее создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, где и Украина, и США на равных будут управлять этим фондом, наполнять его", — рассказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что среди положений соглашения есть несколько ключевых моментов, которые будут обсуждены. Главное – она напрямую связана с гарантиями безопасности, и украинские власти не будут принимать ее без учета этого вопроса.

Он рассказал, что в соглашении пункт 10 определяет фонд как часть двусторонних и международных договорённостей для достижения мира и стабильности. США поддерживают стремление Украины к гарантиям безопасности, которые являются частью плана победы Зеленского. Его основные компоненты: членство в НАТО или аналогичные гарантии, военная поддержка, пакет сдерживания и экономическое сотрудничество. Сегодня правительство Украины рассматривает соглашение, готовя его к дальнейшему подписанию во время переговоров президентов Украины и США по вопросам гарантий безопасности.

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Напомним, ранее мы писали о том, что предусматривает соглашение о полезных ископаемых и защитит ли это от российской агрессии.

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