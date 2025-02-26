Олег Ляшко разводится с женой после 26 лет отношений

Бывший депутат Верховной Рады Украины от "Радикальной партии", а сейчас командир батальона беспилотных систем Олег Ляшко разводится с женой.

Об этом сообщает издание "Главком". Заявление в суд на расторжение брака подала именно супруга экс-нардепа – Росита Ляшко. Произошло это еще в сентябре 2024 года. В настоящее время продолжается судебный процесс по разводу супругов. Ближайшее заседание по делу намечено на 3 марта в Печерском районном суде Киева.

Олег Ляшко с женой / Фото: facebook.com/O.Liashko

Отметим, Олег Ляшко состоял в отношениях с Роситой в течение 26 лет, из которых шесть в браке. Пара поженилась в июне 2018 года. Как говорил тогда политик, инициатором была именно жена. У супругов двое общих детей – 22-летняя дочь Владислава и 4-летний сын Александр.

Олег Ляшко с супругой заключал брак / Фото: facebook.com/O.Liashko

Напомним, недавно стало известно, что скандальный политик Алексей Арестович разводится с женой. Анастасия Арестович подала иск в суд на расторжение брака. Пара находилась в официальных отношениях в течение 10 лет.

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