Жена Арестовича подала на развод с мужем после 10 лет брака

Супруга бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, который находится за пределами Украины, подала на развод с мужем.

Об этом стало известно из данных судебного реестра, доступ к которым получило издание "Главком". Инициатором развода стала Анастасия Арестович. Супруга скандального политика подала заявление на расторжение брака в Соломенский районный суд Киева 11 февраля. Дата судебного заседания неизвестна.

Также пока что не сообщается причина, по которой Анастасия Арестович решила подать заявление на расторжение брака с мужем.

Алексей Арестович с супругой / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

В общем, Алексей Арестович и его жена поженились в 2015 году. У пары есть общий сын Александр. Анастасия стала для Арестовича третьей супругой. От прежних отношений скандальный политик воспитывает двух дочерей – Аэлиту и Веронику.

Напомним, в 2024 году актер Максим Девизоров развелся с супругой Светланой Гордиенко. Лишь недавно артист назвал причину, по которой они расторгли брак.

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