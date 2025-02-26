Агрессия Путина против Украины угрожает и Британии — Стармер

Если Украина не будет должным образом защищена от Путина, Европа станет только более нестабильной.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что путинская агрессия не остановится на границах Украины – она также угрожает британцам.

Об этом пишет Daily Mail.

"Путинская агрессия не останавливается на границах Украины. Она угрожает нам здесь, дома. В конце концов, прошло всего семь лет, как он (имеется в виду Путин, – ред.) совершил атаку с использованием химического оружия в Солсбери, в сердце Средней Англии. Российские разведывательные корабли угрожают нашим водам. Самолеты залетают в наше воздушное пространство. На NHS (Национальная служба здравоохранения Британии, – ред.) осуществляются кибератаки, угрожающие жизни", – отметил чиновник.

Как подчеркнул Стармер, жители Великобритании не могут прятаться от этой угрозы.

"Я знаю, что работающие люди уже ощутили на себе влияние российской жестокости из-за роста счетов и цен. Но если Украина не будет должным образом защищена от Путина, Европа станет лишь более нестабильной. Это причинит нам еще больше боли", – добавил премьер-министр.

Стармер отметил, что история неоднократно показала, что такие тираны, как Путин, реагируют только на силу. Поэтому британцы должны "встретить испытания этой новой эры с силой".

В соцсети Х Стармер заявил, что Британия будет решительно противостоять тирании и насилию.

"Когда мы вступаем в новую эру национальной безопасности Британии, мы будем решительно и мощно противостоять тирании и насилию", — написал он.

Напомним, во время выступления на заседании саммита "Поддерживай Украину", премьер-министр Великобритании заявил, что сейчас самое время объединить усилия для достижения важных результатов в рамках переговоров по завершению войны.

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