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Агрессия Путина против Украины угрожает и Британии — Стармер

Агрессия Путина против Украины угрожает и Британии — Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / Фото: Associated Press

Если Украина не будет должным образом защищена от Путина, Европа станет только более нестабильной.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что путинская агрессия не остановится на границах Украины  она также угрожает британцам.

Об этом пишет Daily Mail.

"Путинская агрессия не останавливается на границах Украины. Она угрожает нам здесь, дома. В конце концов, прошло всего семь лет, как он (имеется в виду Путин, – ред.) совершил атаку с использованием химического оружия в Солсбери, в сердце Средней Англии. Российские разведывательные корабли угрожают нашим водам. Самолеты залетают в наше воздушное пространство. На NHS (Национальная служба здравоохранения Британии, – ред.) осуществляются кибератаки, угрожающие жизни", – отметил чиновник.

Как подчеркнул Стармер, жители Великобритании не могут прятаться от этой угрозы.

"Я знаю, что работающие люди уже ощутили на себе влияние российской жестокости из-за роста счетов и цен. Но если Украина не будет должным образом защищена от Путина, Европа станет лишь более нестабильной. Это причинит нам еще больше боли", – добавил премьер-министр.

Стармер отметил, что история неоднократно показала, что такие тираны, как Путин, реагируют только на силу. Поэтому британцы должны "встретить испытания этой новой эры с силой".

В соцсети Х Стармер заявил, что Британия будет решительно противостоять тирании и насилию.

"Когда мы вступаем в новую эру национальной безопасности Британии, мы будем решительно и мощно противостоять тирании и насилию", — написал он.

Напомним, во время выступления на заседании саммита "Поддерживай Украину", премьер-министр Великобритании заявил, что сейчас самое время объединить усилия для достижения важных результатов в рамках переговоров по завершению войны.

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