Британия созывает европейских лидеров, чтобы обсудить оборону Украины – Bloomberg

Встреча в Лондоне может состояться уже в это воскресенье.

Британия договаривается о встрече группы европейских лидеров в Лондоне для дальнейших переговоров по войне в Украине после "недели челночной дипломатии" между Парижем, Вашингтоном и Киевом.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные анонимные источники.

По информации собеседников издания, встреча может состояться уже в воскресенье и станет продолжением саммитов в Париже, созванных на прошлой неделе президентом Франции Эммануэлем Макроном. Но в настоящее время планы не утверждены окончательно. Не исключено, что дату встречи могут перенести или, как альтернативный вариант, обсуждение состоится в онлайн-формате.

"Европейские лидеры прилагают интенсивные дипломатические усилия, чтобы убедить президента Дональда Трампа не спешить с соглашением о прекращении огня с Россией, которое, как опасается континент, придаст смелости Москве и ослабит безопасность в Европе", – говорится в публикации.

Издание напомнило, что Макрон встретился с Трампом в Белом доме вечером понедельника, 24 февраля, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует встретиться с президентом США в Вашингтоне в четверг, 27 февраля.

Впрочем, в офисе Стармера пока не комментируют планы поездки в Вашингтон.

Сам Трамп в понедельник, 24 февраля, сообщил в соцсетях, что ведет "серьезные переговоры" с Путиным.

По информации источников, возможная встреча в Лондоне позволит лидерам европейских стран подвести итоги своих разговоров с Трампом и его администрацией и договориться о единой позиции.

Напомним, Макрон заявил о готовности возобновить контакты с Путиным. По его словам, сейчас есть веская причина для возобновления переговоров с кремлевским диктатором.

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