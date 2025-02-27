Трамп повідомив про свою мету "номер один" щодо України

Вступ України до НАТО, за словами Трампа, "не відбудеться".

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі та почув особисто чергову заяву американського очільника щодо України в НАТО. Трамп заявив, що вступу України в НАТО "не відбудеться".

Про це повідомляє news.sky.

Трамп вкотре заявив, що вступ України до НАТО не відбудеться.

Під час зустрічі із Стармером в Овальному кабінеті Трамп сказав, що його мета "номер один" — зупинити бойові дії, оскільки "тисячі солдатів" були втрачені.

Прем'єр-міністр своєю чергою заявив, що обговорюватиме з Трампом, як забезпечити, щоб будь-яка мирна угода, укладена між Росією та Україною, не була порушена Росією.

Також Стармер передав президенту запрошення до Британії від короля Чарльза.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що путінська агресія не зупиниться на кордонах України – вона також загрожує британцям.

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