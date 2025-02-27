Трамп повідомив про свою мету "номер один" щодо України

Вступ України до НАТО, за словами Трампа, "не відбудеться".
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі та почув особисто чергову заяву американського очільника щодо України в НАТО. Трамп заявив, що вступу України в НАТО "не відбудеться".
Про це повідомляє news.sky.
Трамп вкотре заявив, що вступ України до НАТО не відбудеться.
Під час зустрічі із Стармером в Овальному кабінеті Трамп сказав, що його мета "номер один" — зупинити бойові дії, оскільки "тисячі солдатів" були втрачені.
Прем'єр-міністр своєю чергою заявив, що обговорюватиме з Трампом, як забезпечити, щоб будь-яка мирна угода, укладена між Росією та Україною, не була порушена Росією.
Також Стармер передав президенту запрошення до Британії від короля Чарльза.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що путінська агресія не зупиниться на кордонах України – вона також загрожує британцям.
Читайте також:
- Британія скликає європейських лідерів, щоб обговорити оборону України – Bloomberg
- Велика Британія готова збільшити військову допомогу Україні для досягнення миру
- В Британії після заяв Трампа порівняли Зеленського з Черчиллем