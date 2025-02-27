Трамп сообщил о своей цели "номер один" по Украине

Вступление Украины в НАТО, по словам Трампа, "не состоится".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и услышал лично очередное заявление американского руководителя по Украине в НАТО. Трамп заявил, что вступление Украины в НАТО "не состоится".

Об этом сообщает news.sky.

Трамп в очередной раз заявил, что вступление Украины в НАТО не состоится.

Во время встречи со Стармером в Овальном кабинете Трамп сказал, что его цель "номер один" — остановить боевые действия, поскольку "тысячи солдат" были утрачены.

Премьер-министр в свою очередь заявил, что будет обсуждать с Трампом, как обеспечить, чтобы любое мирное соглашение, заключенное между Россией и Украиной, не было нарушено Россией.

Также Стармер передал президенту приглашение в Британию от короля Чарльза.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что путинская агрессия не остановится на границах Украины – она также угрожает британцам.

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