Трамп заявив, що довіряє угоді з Путіним

Президент США знову відзначив свою унікальну роль як “миротворця”.

Президент США Дональд Трамп вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін дотримає свого слова і не буде продовжувати війну в Україні, якщо з ним буде укладено угоду.

Про це він заявив під час зустрічі із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає Sky News.

“Я впевнений, що якщо ми укладемо угоду, вона витримає”, - сказав Трамп.

Відповідаючи на запитання, чи вірить він, що Володимир Путін може здійснити нове вторгнення в Україну, якщо їй не буде надано достатньої підтримки, Трамп сказав: “Я думаю, що коли у нас є угода, це угода”.

Також президент США знову відзначив свою унікальну роль як “миротворця”.

“Якби я не виграв вибори, я не думаю, що ми б зараз навіть розмовляли з Путіним або з кимось іншим”, - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін нібито хоче укласти угоду, але не зобов’язаний цього робити, бо "міг би взяти всю країну".

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