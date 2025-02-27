"Вы бы смогли противостоять России своими силами" – Трамп ошарашил британского премьера

Отвечая на вопрос журналиста, будут ли нуждаться британские миротворцы в помощи, если Россия нападет на них в Украине, Трамп заявил, что нет.

Президент Дональд Трамп сказал, что британцам "не нужна большая помощь", когда его спросили, придут ли США им на помощь, если они подвергаются нападению со стороны России, сохраняя мир в Украине.

Об этом глава Белого дома сказал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает CNN.

Трамп сказал, что США "всегда помогут" британцам, но умалил перспективу того, что американцы окажут военную поддержку британским или европейским силам в Украине.

"Вы знаете, я всегда считал, что британцы не нуждаются в особой помощи. Они могут очень хорошо о себе заботиться. Звучит так, будто мы уклоняемся, но это не уклонение. Вы знаете, британцы были невероятными солдатами, невероятными военными, и они могут позаботиться о себе. Но если им нужна помощь, я всегда буду с британцами, хорошо, я всегда буду с ними, но они не нуждаются в помощи", – сказал Трамп.

Стармер в свою очередь отметил исторический альянс между Соединенными Штатами и Британией и призвал США быть "предохранительным механизмом" для прекращения огня в Украине.

Но потом Трамп спросил Стармера: "Могли бы вы сами противостоять России?"

"Ну..." – смутился британский премьер, после чего оба политика рассмеялись.

Ранее Дональд Трамп сообщил о своей цели "номер один" в отношении Украины. Также он сказал, что доверяет Путину.

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