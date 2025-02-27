Что будет первым – мир или миротворцы: Трамп об окончании войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной "продвинулось вперед", но его необходимо завершить перед любыми переговорами о миротворческих силах.

Об этом глава Белого дома сказал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передают CNN и Sky News.

"Сначала мы должны договориться. Сейчас у нас нет соглашения. У нас есть Россия, у нас есть Украина. Я думаю, что мы очень продвинулись; Я думаю, что Россия действовала очень хорошо", – сказал Трамп в Овальном кабинете. "Я думаю, что мы очень продвинулись в соглашении, но мы еще не заключили соглашение. Поэтому я не люблю говорить о миротворчестве, пока мы не договоримся".

Трамп подчеркнул, что соглашение должно быть согласовано до того, как в Украине будут миротворческие силы.

"Обеспечить безопасность в Украине – это легкая часть, соглашение – это сложная часть", – добавляет он.

Что касается соглашения о редкоземельных металлах, которое планируется подписать завтра с Владимиром Зеленским, Трамп говорит, что соглашение станет опорой для Украины.

"Президент Зеленский приедет ко мне утром в пятницу. И мы подпишем действительно очень важное соглашение для обеих сторон, потому что это действительно позволит нам попасть в эту страну, работать там", – говорит глава Белого дома.

По его мнению, соглашение о ископаемых будет "предохранителем, можно так сказать".

Ранее Дональд Трамп сообщил о своей цели "номер один" в отношении Украины. Также он сказал, что доверяет Путину.

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