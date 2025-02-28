Археологи откопали древний "Золотой город" Египта (фото)

Теперь, после лет раскопок, эксперты открыли новые детали об этом утерянном городе, который поможет составить более полную картину его богатой истории.

Археологи завершили исследование египетского "Затерянного золотого города", пролежавшего под песками целых 3000 лет.

Об этом пишет Mail Online.

Город Атон, когда-то процветавший и служивший важным центром добычи золота, был найден под Долиной Царей в Луксоре. Именно в этом регионе в 2020 году была найдена гробница Тутанхамона. Археологические раскопки завершились на этой неделе.

Исследователи наткнулись на остатки жилых кварталов, мастерских, административных зданий, религиозных храмов и бань.

Среди найденных артефактов были предметы, датируемые более поздними историческими периодами, в частности римской эпохой (30 г. до н.э. – 639 г. н.э.) и исламским периодом (642 – 1517 гг. н.э.).

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Это свидетельствует о том, что Атон оставался населенным на протяжении веков, обеспечивая разные египетские династии золотом, которое использовали для украшения дворцов, гробниц и даже тел.

Среди многочисленных находок было обнаружено 628 фрагментов керамики и камня с надписями иероглифами, демотическим письмом и греческим языком.

По мнению исследователей, эти надписи подтверждают, что Атон был многонациональным и многоязычным городом, отражающим культурное разнообразие его жителей.

Министерство туризма и древностей Египта объявило о завершении проекта 25 февраля, назвав это "важным шагом в сохранении древнеегипетского наследия добычи золота и его доступности для ученых и общественности".

Египетский "Потерянный золотой город"/Фото: Министерство туризма и древностей Египта

Египетский "Потерянный золотой город"/Фото: Министерство туризма и древностей Египта

История Атона

Атон датируется временами правления Аменхотепа III – одного из самых могущественных фараонов Египта, управлявшего страной в течение 1391 – 1353 гг. до н.э.

Город, названный в честь египетского бога солнца, был основан между 1386 и 1353 гг. н.э. В течение многих лет он служил главным административным и промышленным центром Египта, пережив несколько правителей.

Однако спустя несколько лет после начала правления Эхнатона (отца Тутанхамона) в 1350-х гг. до н.э. город был покинут, а столицу Египта перенесли в город Амарна, расположенный в 400 км от Атона.

Открытие проекта

Находки, сделанные при раскопках, проливают новый свет на древнюю горную промышленность Египта и повседневную жизнь проживающих в этом регионе рабочих.

Исследователи раскопали очень хорошо сохранившееся шахтерское поселение, в том числе с уникальными мастерскими для добычи золота из кварцевых жил. В остатках этих мастерских были обнаружены доказательства сложного многоступенчатого процесса очистки золота, который предусматривал измельчение кварца, фильтрацию осадка в специальных бассейнах и выплавку руды в глиняных печах для получения чистого золота.

Надписи, которые еще предстоит расшифровать, могут пролить свет на экономику, управление и культуру "Потерянного золотого города".

Египетский "Потерянный золотой город"/Фото: Министерство туризма и древностей Египта

Другие важные артефакты

Археологи также обнаружили бронзовые монеты Птолемеев – последней и самой длинной династии Древнего Египта, котора правила с 305 до 30 лет. до н. э.

Кроме того, были найдены пять столов жертвоприношений – каменных плит, на которые клали еду и напитки в качестве даров богам или духам умерших.

Среди других находок – терракотовые фигурки людей и животных, каменные скульптуры божеств, керамическая посуда для хранения духов, лекарств и благовоний, а также украшения из драгоценных камней и морских ракушек.

Эти открытия стали результатом многолетних исследований, продолжавшихся с момента обнаружения города Атон пять лет назад.

Египетский "Потерянный золотой город"/Фото: Министерство туризма и древностей Египта

Как был найден город?

Археологи обнаружили "Потерянный золотой город" во время раскопок на западном берегу Луксора у Долины Царей, примерно в 500 км к югу от Каира.

Они искали заупокойный храм Тутанхамона, а этот регион был выбран для исследования, поскольку именно здесь раньше были найдены храмы других фараонов — Хоремхеба и Ая.

Но "уже через несколько недель, к большому удивлению команды, во всех направлениях начали появляться образования из глиняных кирпичей. Что они обнаружили, было большим городом в хорошем состоянии хранения, с почти полностью сохранившимися стенами и комнатами, заполненными предметами повседневной жизни", – заявил ведущий исследователь Захи Хавасс, археолог и бывший министр туризма и древностей Египта.

В течение многих лет многие международные археологические экспедиции искали этот город, но не смогли его найти, отметил Хавасс.

Теперь, после лет раскопок, эксперты открыли новые детали об этом утерянном городе, который поможет составить более полную картину его богатой истории.

Напомним, в Египте была найдена настоящая гробница Тутмоса II – легендарного фараона.