Археологическая сенсация: найдены следы древнейшего транспорта

Ученые обнаружили древние следы людей и их первый транспорт.

В Национальном парке Уайт-Сэндс в американском штате Нью-Мексико исследователи обнаружили человеческие следы рядом с отпечатками примитивного транспортного средства. Ученые подсчитали, что по этим следам около 22 тыс. лет.

Об этом сообщает New Scientist.

Авторы исследования предполагают, что эти следы оставили люди, которые тащили за собой деревянные волокуши, нагруженные разными товарами. Волокуша – это один из самых древних видов транспорта, напоминающий тачку, но без колес.

Хотя волокуши использовались в разных культурах по всему миру, найденные следы в Уайт-Сэндс являются древнейшим подтверждением их применения.

В высохшем древнем озере Уайт-Сэндс уже не раз находили следы доисторических животных и людей. Человеческие следы впервые зафиксировали в 2017 году. Впоследствии исследователи заметили характерные борозды от волочения наряду с человеческими следами, что подтвердило использование примитивного транспорта.

Некоторые следы волочения имеют вид одной сплошной линии – вероятно, это остатки волокуши с двумя длинными деревянными шестами, соединенными в форме треугольника. Остальные имеют две параллельные борозды, что может указывать на конструкцию в форме буквы "X", которая обеспечивала лучшую устойчивость при транспортировке грузов.

Интересно, что некоторые следы человека пересекаются или сопровождаются детскими следами, что может свидетельствовать о путешествии группами.

Известно, что в других регионах мира волокуши тащили собаки или лошади. Однако в случае Уайт-Сэндс нет доказательств, что местные жители использовали животных для транспортировки грузов. Это свидетельствует, что люди переносили вещи своими силами, что делает открытие еще более уникальным.

Датирование следов волокуши заставляет пересмотреть устоявшиеся представления о миграции людей в Америку. Ранее считалось, что первые переселенцы появились на континенте не раньше 15 тыс. лет назад – после начала отступления ледниковых щитов.

Впрочем, это открытие, как и ряд других недавних находок, намекает на то, что люди могли достичь Америки гораздо раньше – возможно, еще 33 тыс. лет назад.

К слову, в Северной Америке археологи обнаружили поселение, которому 11 тыс. лет.