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Что добавить в фарш, чтобы куриные котлеты были сочными, нежными и пышными

Что добавить в фарш, чтобы куриные котлеты были сочными, нежными и пышными

Что добавить в котлеты, чтобы были сочными / Фото: ТСН.ua

Часто котлеты из куриного мяса получаются сухими и слишком плотными. Однако профессиональные повара знают несколько секретов, которые помогут решить эту проблему.

Рассказываем, что добавить в куриный фарш, чтобы котлеты получились сочными и пышными.

Что добавить в куриные котлеты, чтобы были нежными, сочными и пышными

  • Бекон. Сделайте классический фарш для котлет из куриного филе. Повара рекомендуют делать фарш своими руками, тогда котлеты будут гораздо вкуснее. Добавьте лук, чеснок, пряности, яйцо и мелко нарезанный бекон. Именно этот ингредиент сделает котлеты сочными и нежными.
  • Сухари. Куриные котлеты можно не только обваливать в сухарях, но и добавлять в фарш. Таким образом, котлеты будут пышными и сочными, а также будут хорошо держать форму во время жарки.
  • Кабачки. Чтобы куриные котлеты были нежными и сочными, добавьте в фарш натертый кабачок. Однако перед добавлением кабачковой массы нужно отжать, чтобы не было лишнего сока, иначе фарш станет жидким и будет плохо формироваться.
  • Брокколи. Чтобы приготовить сочные котлеты из брокколи, куриное филе нужно мелко порубить ножом, добавить яйцо, соль и другие специи по вкусу. Затем мелко порежьте брокколи, добавьте в фарш и насыпьте ложку крохмала, все тщательно перемешайте. Такие котлеты получатся пышными, нежными и сочными.

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