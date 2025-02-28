У Зеленского назвали, что конкретно Украина хочет получить в обмен на свои ресурсы

Речь идет о вооружении, переоснащении армии и миротворцях.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в обмен на свои полезные ископаемые государство хочет получить реальные гарантии безопасности. Чиновник также перечислил их.

Об этом Подоляк рассказал в интервью "24 каналу".

Какие гарантии безопасности хочет получить Украина?

По словам советника главы ОП, государство стремится получить такие гарантии безопасности в обмен на свои полезные ископаемые:

системы противоракетной обороны: требуется от 15 до 25 систем с соответствующим количеством противоракет;

ракетные базы с соответствующим количеством ракет, разведывательных данных, то есть целей, которые будут заложены в ракеты и сразу уничтожены на российской территории;

переоснащение армии: в первую очередь должно быть увеличение количества личного состава; внедрены новейшие системы управления, системы слаженности и т.п.;

милитарные производства: снабжение оружием Украины уже сегодня, пока государство не выйдет на определенные объемы производства вооружения.

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Подоляк отметил, что есть еще один компонент, обсуждаемый европейскими партнерами Украины.

"Это миротворческие контингенты, которые могут быть размещены либо на соответствующих частях линии фронта, либо на инфраструктурных объектах. Но есть еще дополнительная нагрузка – европейские миротворческие контингенты возможны на территории Украины, если США будут гарантировать их поддержку с воздуха", – объяснил советник руководителя президентского офиса.

Он добавил, что в соглашение с США о минеральных месторождениях должны быть внесены те позиции, которые касаются конкретно возможностей или обязательств Соединенных Штатов.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате подписания соглашения о полезных ископаемых государство получит двойную выгоду.