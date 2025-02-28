Зеленский призвал Трампа не идти на компромиссы с убийцей

Американский президент настаивает на необходимости для Украины заключить соглашение с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа "не идти на компромиссы с убийцей", имея в виду президента России Владимира Путина.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Это произошло после того, как Трамп сказал украинскому президенту, что ему либо нужно заключить мирное соглашение, либо США "заберутся", то есть вообще отстранятся от войны в Украине.

Ранее Трамп сказал Зеленскому, что разговаривал с Путиным "несколько дней назад", добавив, что считает, что президент России хочет заключить соглашение.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом напомнил, как Россия нарушала условия перемирия, в частности, во время первого президентского срока действующего хозяина Белого дома.

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