Зеленский напомнил Трампу, как Путин нарушал перемирие

Для продолжительного мира недостаточно достичь договоренности о прекращении огня.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом напомнил, как Россия нарушала условия перемирия, в частности, во время первого президентского срока действующего хозяина Белого дома.
Об этом стало известно по онлайн-трансляции в эфире национального телемарафона "Единые новости".
По словам украинского лидера, для продолжительного мира недостаточно достичь договоренности о прекращении огня.
"Нам нужно не просто прекращение огня. Мы уже поступали так. Путин нарушал его 25 раз, в том числе и во время вашей каденции, мистер президент", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что не хочет говорить о гарантиях безопасности, пока не будет заключено соглашение о недрах между Украиной и США.
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