Гарантии безопасности для Украины: Трамп сделал заявление

Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским не прокомментировал возможность гарантий безопасности для Украины.

Президент США Дональд Трамп 28 февраля сделал заявление о гарантии безопасности для Украины. Он заявил, что не хочет об этом говорить, пока не будет заключено соглашение о недрах между Украиной и США.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Трамп заявил, что пока не готов говорить о гарантиях безопасности для Украины.

"Мы не говорим о гарантиях безопасности, мы не говорим о безопасности. Проблемы безопасности это "всего 2% проблемы". Другие страны тоже подключатся, возможно, это будет выглядеть в другой форме", - заявил Трамп.

Президент США отметил, что он со многими обсуждал вопросы безопасности Украины, и это продолжается. Он добавил, что мол, если бы было "похожее соглашение, то война бы не началась".

Владимир Зеленский добавил, что США с начала полномасштабной войны были партнером Украины и выразил надежду, что это не изменится.

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Напомним, Зеленский начал встречу с Трампом в Вашингтоне.

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