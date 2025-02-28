Кая Каллас обратилась к Трампу: подробности

Каллас отмечает, что страны Европы не должны находиться за бортом.
Европа не сможет помочь в реализации соглашения о прекращении огня в Украине, если президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не включит их в переговорный процесс.
Об этом заявила высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас интервью AFP.
Отметим, что глава Белого дома отказался предоставлять Украине американские гарантии безопасности и заявил, что это дело европейцев. В свою очередь, Каллас сказала, что в любом соглашении по Украине "европейцы должны быть на борту".
"Мы должны быть частью этих дискуссий. Я думаю, что без этого мы не сможем ничего обеспечить", – заявила Кая Каллас.
Напомним, ранее Кая Каллас назвала единственную работающую гарантию безопасности. По ее словам, это зонтик НАТО.
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