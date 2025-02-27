Украина и США готовы подписать соглашение о ископаемых: детали

Соглашение об ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами будет подписано! Правительство уже приняло соответствующее решение. Однако, этот документ не дает ответа на все вопросы. То, что стороны согласовали сейчас — это лишь рамочная договоренность о создании совместного украинско-американского фонда, а впереди — новые переговоры и более детальное соглашение. Что известно о соглашении, которое уже долгое время смущает украинцев, какие пункты в нем будут и что об этом все говорят эксперты — смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Когда и откуда появилось соглашение об ископаемых?

Соглашение о полезных ископаемых — в последнее время новости на эту тему вылезают из всех щелей. А началось все 12 февраля. Именно тогда министр финансов США Скотт Бессент приехал в Украину, чтобы лично передать Владимиру Зеленскому проект "соглашения о партнерстве". Оно же и предусматривало инвестиции в добычу полезных ископаемых в Украине в обмен на дальнейшую помощь. По крайней мере, так эту идею изображали в первых официальных сообщениях. И это не стало неожиданностью для Украины. В целом идея предложить США "что-то" обозримое в обмен на дальнейшую американскую поддержку Украины была очевидной и звучала отовсюду еще с того момента, как Трамп стал президентом. Не было секретом, что он точно не будет помогать ВСУ сугубо из-за необходимости "защищать демократию, общие ценности" или что-то подобное. Главное было — найти то предложение, которое заинтересует президента США. И Украине идея о таком соглашении понравилась. Однако, был 1 нюанс. Сначала США хотели все и сразу — все ископаемые, добываемые в Украине, а также украинскую инфраструктуру. Понятно, что такое соглашение нельзя было подписывать.

Какими были изначально условия США?

Условия США действительно были неприемлемыми. Чтобы вы понимали, например, от Украины требовали отдать США часть своего суверенитета, права распоряжаться недрами. Далее даже был шантаж и давление на Украину со стороны стратегического партнера. А ключевой проблемой всех американских предложений стало требование о том, чтобы соглашение использовалось для погашения "долга" на сумму помощи, предоставленной американцами за три года полномасштабной войны. Эту идею продвигал лично Трамп — именно от него звучали заявления то о 500, то о 350 миллиардах долларов, якобы предоставленных США Украине. Однако, это было категорически неприемлемым и вот почему. Согласие Украины возместить даже 10 центов от США, создало бы прецедент, который заставил бы и другие государства выдвинуть подобные условия, заявил Зеленский. В результате — такое условие от США исчезло, а текст соглашения окончательно согласовали.

Когда завершили работу над соглашением?

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 февраля сообщил, что Украина и США завершили работу над соглашением о фонде восстановления, но окончательное решение зависит от гарантий безопасности. По его словам, подписание любых соглашений без гарантий безопасности невозможно. Также он отметил, что на сегодня существует предварительное соглашение, которое определяет условия функционирования "Инвестиционного фонда восстановления" Украины. Премьер подчеркнул, что соглашение содержит ключевые моменты, связанные с гарантиями безопасности, и Украина не примет его без учета этого аспекта. В частности, пункт 10 соглашения определяет фонд как часть двусторонних и международных договоренностей для мира и стабильности. США поддерживают стремление Украины к гарантиям безопасности, которые входят в план победы Зеленского. Основные его компоненты: членство в НАТО или аналогичные гарантии, военная поддержка, пакет сдерживания, экономическое сотрудничество.

Финансовые детали

Также Денис Шмыгаль пояснил, что ключевым механизмом станет совместный фонд, который будет наполняться из будущих доходов Украины и взносов Соединенных Штатов. Вклад Украины в фонд восстановления составит 50% будущих доходов, полученных от: ренты или лицензий на добычу полезных ископаемых, дивидендов от инфраструктурных объектов, используемых в добывающей отрасли. Вклад США будет пропорциональным и будет направляться на восстановление, безопасность и экономическое развитие Украины. Фондом совместно будут управлять правительства Украины и США, а полученные средства будут реинвестировать в дальнейшее развитие страны. По словам Шмыгаля, соглашение не предусматривает использование имеющихся или предыдущих доходов Украины, что исключает риски потери финансовой независимости.

О каких месторождениях идет речь в соглашении?

По словам Шмыгаля, старые месторождения, имеющиеся лицензии и рента не будут включены в соглашение с США по полезным ископаемым. Речь идет только о будущих лицензиях и будущих разработках.

"Инфраструктура, которая используется для транспортировки или логистики, может использоваться и имеющаяся, вероятно, но это будет уже оговорено в будущем соглашении об инвестиционном фонде, которое, кстати, мы должны начать разрабатывать совместно с правительством США немедленно после подписания вот этого предварительного соглашения", — заявил премьер.

Он подчеркнул, что готовящееся соглашение будет носить предварительный характер.

Что говорят геологи?

Примечательно, что по мнению доктора геологических наук Стеллы Шехуновой, с современными технологиями и ресурсами время от открытия до добычи руды на месторождениях редкоземельных элементов может длиться от 10 до 15 лет. Она отметила, что Украина действительно богата редкоземельными металлами. В частности, у нас есть месторождения титана и графита мирового масштаба. А еще Украина богата залежами урановых руд — их почти полсотни найдено и изучено в пределах Украинского щита. Неудивительно, что Штаты так вцепились за это соглашение.

Когда подпишут соглашение?

Шмыгаль сообщил, что Украина и США готовятся подписать соглашение о полезных ископаемых. В частности, в рамках визита украинская делегация, в состав которой войдут представители правительства, будет иметь полномочия подписать предварительное соглашение после того, как президенты Украины и США достигнут договоренностей относительно гарантий безопасности. Представитель правительства Украины подпишет предварительный договор в присутствии двух президентов, далее начнется работа над имплементацией договоренностей по гарантиям безопасности. После этого начнется разработка конкретного соглашения о создании совместного украинско-американского фонда для восстановления Украины.

Что говорит Зеленский?

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, комментируя финальный вариант соглашения с США по полезным ископаемым, подчеркнул, что в соглашении нет долга в 500, 350 или 100 миллиардов, поскольку это было бы несправедливо.

"Я не пойду и на 10 центов возврата долга в соглашении с США. Иначе это прецедент. Вопрос не в том, что мы не благодарны. Мы благодарны. Если в каком-то следующем соглашении будет условие, что новая помощь не будет бесплатной — я не буду играть. Скажут, что мы будем возвращать", — заявил глава государства.

Фонд, предусмотренный соглашением, уже согласован, и Украина имеет равноправных партнеров. Президент уверяет, что в новом доработанном соглашении с США все же будет идти речь о гарантиях безопасности для Киева. По его мнению, этот документ "может иметь большой успех или тихонько пройти". Это зависит от разговора с американским президентом Дональдом Трампом. К слову, встреча двух президентов состоится уже 28 февраля в Вашингтоне. Известно, что соглашение об ископаемых от Украины будут подписывать вице-премьер Свириденко и министр иностранных дел Сибига. Правительство утвердило министров соответствующим распоряжением.

Напомним, украинские медиа опубликовали полный текст соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. О чем в ней идет речь – узнайте в публикации.

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