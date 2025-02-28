Трамп сделал заявление после спора с Зеленским

Украинский и американский лидеры поспорили по поводу российской агрессии против Украины.
Президент США Дональд Трамп после спора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что это "было отличным шоу".
Об этом он сказал 28 февраля.
"Я думаю, мы уже достаточно увидели. А вы что думаете? Это будет замечательное телешоу, скажу я вам", – заявил Трамп после спора с Зеленским.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля во время встречи поспорил с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом. Украинский лидер напомнил, как Путин неоднократно нарушал договоренности с Украиной и начал полномасштабную войну.
Впоследствии стало известно, что Зеленский покинул Белый дом. Трамп при этом написал, что украинский президент "не готов к миру".
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