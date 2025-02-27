Должны копать, копать, копать: Трамп анонсировал подписание соглашения с Украиной

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует начать свой рабочий день в пятницу, 28 февраля, с подписания соглашения с Украиной о полезных ископаемых. По его мнению, это станет еще одним шагом к миру.

Об этом он заявил во время брифинга после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Завтра прогресс на пути к миру продолжится, когда президент Украины Владимир Зеленский посетит Белый дом. В начале дня мы подпишем историческое соглашение", — заявил Трамп.

Он добавил, что Соединенные Штаты станут крупным партнером Украины по добыче и развитию месторождений редкоземельных металлов и других полезных ископаемых.

"Мы будем копать, копать, копать, потому что так надо. Как говорят в Нью-Йорке, "мы должны копать"", — подчеркнул президент США.

Напомним, Трамп заявил, что война в Украине закончится либо очень скоро, либо вообще не закончится. Также он сказал, что соглашение о полезных ископаемых "обеспечит основу для более устойчивых будущих отношений между Соединенными Штатами и Украиной".

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