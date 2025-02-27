10 дней в холодных горах: турист выжил, питаясь зубной пастой

За последние 20 лет более 50 путешественников пропали без вести или погибли на опасной тропе.

Молодой китайский путешественник выжил, питаясь зубной пастой после того, как заблудился в холодных горах на 10 дней. Это произошло после того, как в румынских горах чуть не погибли два украинца.

Как пишет SCMP, 18-летний Сунь Лян сумел выжить в суровых условиях гор Циньлин на северо-западе Китая, употребляя речную воду, талый снег и даже зубную пасту.

Сунь отправился в самостоятельное пешее путешествие 8 февраля, выбрав для этого маршрут Ао-Тай, соединяющий горы Ао и Тайбай. Этот 170-километровый путь считается одним из пяти самых сложных пешеходных маршрутов в Китае из-за непредсказуемой погоды и суровых условий. За последние 20 лет более 50 путешественников пропали без вести или погибли на этой коварной тропе.

Всего через два дня после начала путешествия парень потерял связь с семьей из-за разряженных электронных устройств. Заблудившись в дикой местности, он двигался вниз по течению ручья, но несколько раз падал, что привело к перелому правой руки.

Чтобы защититься от сильного ветра, Сунь укрылся за большой скалой и сделал импровизированную кровать из сухой соломы и листьев. Он выживал на минимальных ресурсах, употребляя воду из ручья, талый снег и зубную пасту, ставшую единственным источником калорий.

Семья, обеспокоенная отсутствием связи с парнем, обратилась в местную поисково-спасательную команду, которая отправилась в горы. Во время разведения костра Сунь почувствовал запах дыма и начал громко звать на помощь, что привлекло спасателей. 17 февраля его успешно обнаружили и эвакуировали.

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В спасательной операции участвовало более 30 членов команды, а расходы на нее составили 80 000 юаней (11 000 долларов США). Спасатели отметили, что они специально ввели плату за спасательные миссии, чтобы отпугнуть потенциальных путешественников от этого опасного маршрута.

Линия Ао-Тай, где заблудился Сунь, оказалась коварной ловушкой. В 2018 году местные власти запретили въезд путешественников в этот регион, пообещав административные наказания нарушителям. Несмотря на это, храбрецы продолжают рисковать жизнью ради экстремальных впечатлений.

Сунь признался, что не знал этого запрета. Он увлекся пешим туризмом в прошлом году и поднялся на три известных снежных горы в Китае. Этот поход был для него вызовом, но дорого заплатил за свою неосторожность.

"Я чувствую себя напуганным после этого инцидента. Эта местность совсем не подходит для пеших прогулок. Ветер был настолько сильным, что я едва держался на ногах, даже с двумя альпенштоками для поддержки. Я призываю всех альпинистов не ходить по этому маршруту, потому что жизнь бесценна", – написал он в соцсетях.

Напомним, уклонист 7 часов искал границу в горах и замерз. Он попал в реанимацию.

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