На рынках стремительно подорожал популярный овощ

Цены на морковь значительно выше, чем в прошлом году.

В украинских магазинах и рынках выросла стоимость моркови. Сейчас она стоит 27–34 грн за килограмм. Цена в среднем на 10% дороже, чем неделей раньше.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

"На рынке Украины на этой неделе отмечалась тенденция удорожания моркови. Росту цен способствует заметное повышение торговой активности в сегменте этих корнеплодов", — отмечают специалисты.

Отмечается, что на удорожание моркови влияет спрос на овощ. Кроме того, предложение на рынке качественных корнеплодов несколько ограничено, потому что многие хозяйства предпочитают воздерживаться от продажи в ожидании дальнейшего роста цен.

Кроме того, аналитики отмечают, что стоимость моркови в Украине в среднем в 3,6 раза дороже, чем за аналогичный период в прошлом году. Впрочем, тенденция роста цен может являться временным явлением.

Как сообщалось, в феврале 2025 года в Украине цены резко пошли вверх. В частности, это касается ряда овощей.

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