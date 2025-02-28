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Курс валют на 28 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 28 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на 28 февраля. / Фото: Associated Press

Гривна ощутимо ослабла по отношению к доллару и евро.

Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 28 февраля. Доллар существенно потерял в цене – 12 коп. Евро уменьшился на 13 коп ., а злотый на 1 коп.

Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,51 (-12 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,49 (-13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,53 (-1 коп.)

Напомним, стало известно, у кого из украинцев пенсии в марте не вырастут. Ведь с 1 марта состоится ежегодная индексация пенсионных выплат.

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