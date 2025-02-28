Курс валют на 28 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 28 лютого. Долар суттєво втратив у ціні - аж 12 коп. Євро зменшився на 13 коп., а злотий на 1 коп.

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,51 (-12 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,49 (-13 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,53 (-1 коп.)

Нагадаємо, стало відомо, в кого з українців пенсії в березні не зростуть. Адже від 1 березня відбудеться щорічна індексація пенсійних виплат.

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