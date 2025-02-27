У кого из украинцев пенсии в марте не вырастут

С 1 марта в Украине состоится ежегодная индексация пенсионных выплат. Согласно решению правительства с 25 февраля, пенсии вырастут на 11,5%.

Однако есть категории пенсионеров, которых рост не затронет, говорится в постановлении о порядке индексации пенсий в Украине с 20 февраля 2019 г. №124

В частности, 1 марта не получат повышения 2,8 млн пенсионеров, продолжающих работать. Для них предусмотрен другой механизм повышения с апреля – их пенсии будут пересмотрены с учетом увеличенного трудового стажа. Впрочем, размер роста пенсий работающих пенсионеров в апреле будет значительно меньше индексации.

Также индексация не относится к следующим категориям:

пенсионеров, вышедших на пенсию после 1 января 2025 года – их пенсии считаются актуальными

пенсий, назначенных за прошедшие три года – в 2021-2024 годах

пенсий, превышающих 10 прожиточных минимумов – 23,6 тысяч грн

Специальные и другие пенсии, регулируемые отдельными законами, могут быть проиндексированы по решению правительства от 1 марта, как это было в 2024 году. В частности, это пенсии военным, бывшим чиновникам и чернобыльцам.

Напомним, в Украине с 2024 года увеличили требования к стажу: теперь для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 31 года стажа. Те, у кого от 21 до 31 года стажа, смогут выйти на пенсию в 63 года.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2025 году индексация пенсий начнется 1 марта.

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