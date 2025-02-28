Прорвал ли враг границу на Сумщине: в Генштабе описали ситуацию

В этом районе продолжаются боевые действия.

В Генштабе ВСУ прокомментировали информацию о якобы прорыве российскими войсками границы в Сумской области. Там подчеркнули, что враг был отброшен на территорию России.

Об этом в Генштабе рассказали в комментарии ТСН.ua.

Генеральный штаб разъяснил ситуацию в районе населенного пункта Новенькое в Сумской области, вблизи границы с Россией.

"25 февраля противник штурмовал этот участок границы силами в два механизированных отделения, пересек государственную границу Украины, однако был блокирован и отброшен на территорию РФ", – прокомментировали там.

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После этого российские войска продолжают попытки штурмовых действий, теперь уже пехотными группами. Силы обороны Украины принимают меры, чтобы не допустить перерезания врагом своей логистики. Боевые действия в этом районе продолжаются.

Напомним, на карте Deep State село Новенькое в Сумской области находится в "серой" зоне. Некоторые украинские ресурсы сообщили, что враг там перешел госграницу.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, сейчас в районе Новенького россияне предпринимают попытки штурмовых действий по линии границы, но прорыва не произошло, бои продолжаются.