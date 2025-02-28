Где продвинулись оккупанты: DeepState раскрыл детали

Российские оккупанты немного продвинулись в Волновахском районе Донецкой области и возле села Свердликово в Курщине РФ.
Враг продвинулся возле Бурлацкого и Привольного Волновахского района Донецкой области и Свердликового в Суджанском районе Курской области РФ.
Об этом говорится в сообщении OSINT-проекта DeepState.
"Враг продвинулся возле Бурлацкого, Привольного и Свердликового", – говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Напомним, оккупанты давят на позиции Сил обороны к северу от Великой Новоселки.
Ранее сообщалось, что враг оккупировал село в Запорожской области.
Читайте также: