Где продвинулись оккупанты: DeepState раскрыл детали

Российские оккупанты немного продвинулись в Волновахском районе Донецкой области и возле села Свердликово в Курщине РФ.

Враг продвинулся возле Бурлацкого и Привольного Волновахского района Донецкой области и Свердликового в Суджанском районе Курской области РФ.

Об этом говорится в сообщении OSINT-проекта DeepState.

"Враг продвинулся возле Бурлацкого, Привольного и Свердликового", – говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, оккупанты давят на позиции Сил обороны к северу от Великой Новоселки.

Ранее сообщалось, что враг оккупировал село в Запорожской области.

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