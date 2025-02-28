Сегодня, 28 февраля, в некоторых регионах Украины не будет света.

В частности, по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины в 06:39 введены графики аварийных отключений.

"В настоящее время ГАО действуют для 1, 2 и 3 очередей потребителей", — говорится в сообщении ОВА.

Кроме того, графики отключения света применяются в Днепропетровской, Донецкой и Кировоградской областях.

"По команде "Укрэнерго" в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения", — отметили в ДТЭК.

В Полтавской области также применили график аварийных отключений света.

"28 февраля в 06:42 применили три очереди графика аварийных отключений. Распределение электроэнергии возобновят после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от НЭК "Укрэнерго". Причина усиления мер ограничения — последствия российских атак на энергообъекты", - сообщили в "Полтаваоблэнерго".

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