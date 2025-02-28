Сьогодні, 28 лютого, у деяких регіонах України не буде світла.

Зокрема, за вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини о 06:39 запроваджені графіки аварійних відключень.

"Наразі ГАВ діють для 1, 2 та 3 черг споживачів", - йдеться у повідомленні ОВА.

Крім того, графіки відключення світла застосовують у Дніпропетровській, Донецькій та Кіроградській областях.

"За командою "Укренерго" у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення", - зазначили у ДТЕК.

У Полтавській області також застосували графік аварійних відключень світла.

"28 лютого о 06:42 застосували три черги графіка аварійних відключень. Розподіл електроенергії відновлять після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК "Укренерго". Причина посилення заходів обмеження — наслідки російських атак на енергооб’єкти. Першочергово відключають промислових споживачів та бізнес", - уточнили в "Полтаваобленерго".

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