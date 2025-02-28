Ще одна країна оголосила про готовність відправити до України миротворців

Ірландія готова допомогти Україні, зокрема і відправкою миротворців.

Про це повідомив прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін під час зустрічі із Володимиром Зеленським, пише Irish Examiner.

За інформацією видання, Мартін обговорив з Зеленським низку питань, зокрема роботу над стійким та надійним мирним врегулюванням в Україні.

"Ми чітко дали зрозуміти, що активно підтримуватимемо пришвидшений процес вступу України до Європейського Союзу. Це є важливим пріоритетом, тому що, по-перше, це дає певні гарантії безпеки для України, а також відкриває економічні можливості для неї в майбутньому", - зазначив Мартін.

Нагадаємо, дискусії про відправлення військ вдоУкраїни поновилися в листопаді 2024 року, після перемоги на виборах президента США Дональда Трампа.

Зеленський повідомив, що для забезпечення миру в Україні необхідно 100 тисяч миротворців і що за його дорученням військові розробили карту, яка показує реальну потребу в іноземних військах для забезпечення миру в країні.

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