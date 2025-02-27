Або скоро, або ніколи – Трамп про закінчення війни в Україні

Також він сказав, що угода про корисні копалини "забезпечить основу для більш стійких майбутніх відносин між Сполученими Штатами та Україною".

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що війна в Україна закінчиться або дуже скоро, або взагалі не закінчиться.

Про це глава Білого дому сказав під час брифінгу за підсумками зустрічі із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає Reuters.

"Я надав прем’єр-міністру оновлену інформацію про наші зусилля, спрямовані на припинення кровопролитної та жахливої ​​війни в Україні з Росією. Це буде або досить скоро, або не буде взагалі. Я думаю, у нас хороший прогрес, ми рухаємось у правильному напрямку досить швидко", – зазначив президент США.

Дональд Трамп додав, що наступним кроком на шляху до врегулювання війни в Україні має стати припинення вогню, якого можна досягти швидко.

Він також сказав, що угода з Зеленським про корисні копалини зробить США партнером у розробці корисних копалин України.

"Ми будемо копати, копати копати. Тепер американські платники податків отримають фактично відшкодування за гроші та сотні мільярдів доларів, витрачених на допомогу Україні в самообороні, що само по собі є дуже гідною справою", – зазначив голова Білого дому.

Також він сказав, що угода про корисні копалини "забезпечить основу для більш стійких майбутніх відносин між Сполученими Штатами та Україною" та "стимулюватиме довгострокове процвітання, яке допоможе українцям відновити свою країну".

Раніше Дональд Трамп повідомив про свою мету "номер один" щодо України. Також він сказав, що довіряє Путінові.

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