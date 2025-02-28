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Де просунулись окупанти: DeepState розкрив деталі

Де просунулись окупанти: DeepState розкрив деталі

Донеччина / Фото: Associated Press

Російські окупанти трохи просунулися у Волноваському районі на Донеччині та біля села Свердликового на Курщині РФ.

Ворог просунувся біля Бурлацького та Привільного Волноваського району Донецької області та Свердликового в Суджанському районі Курської області РФ.

Про це йдеться у повідомленні OSINT-проєкту DeepState.

"Ворог просунувся біля Бурлацького, Привільного та Свердликового", – йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, окупанти тиснуть на позиції Сил оборони на північ від Великої Новосілки.

Раніше повідомлялось, що ворог окупував село Запоріжжя.

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