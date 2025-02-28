Де просунулись окупанти: DeepState розкрив деталі

Російські окупанти трохи просунулися у Волноваському районі на Донеччині та біля села Свердликового на Курщині РФ.

Ворог просунувся біля Бурлацького та Привільного Волноваського району Донецької області та Свердликового в Суджанському районі Курської області РФ.

Про це йдеться у повідомленні OSINT-проєкту DeepState.

"Ворог просунувся біля Бурлацького, Привільного та Свердликового", – йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, окупанти тиснуть на позиції Сил оборони на північ від Великої Новосілки.

Раніше повідомлялось, що ворог окупував село Запоріжжя.

Читайте також: