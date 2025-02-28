День ангела 28 лютого: кого та як вітати з іменинами

28 лютого 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 28 лютого

28 лютого 2025 року привітайте з іменинами Арсенія, Василя, Миколу, Кіру, Марину.

Арсеній — давньогрецьке походження, означає "мужній". В дитинстві рішучий, обережний. В дорослому віці стає замкнутим у собі, розсудливим.

Василь — давньогрецьке ім'я, перекладається як "цар". В дитинстві добрий, життєрадісний. В дорослому віці стає обачним, витриманим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "переможець народів". В дитинстві спокійний, непохитний. В дорослому віці стає рішучим, наполегливо працює.

Кіра — перське походження, означає "сонце". В дитинстві душевна, щедра. В дорослому віці стає чуйною, м'якою, жіночною.

Марина — латинське ім'я, перекладається як "морська". В дитинстві товариська, чуйна. В дорослому віці стає відкритою, легко притягує до себе людей.

День ангела 28 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 28 лютого — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, направляє на світлий шлях і допомагає у всіх починаннях. Бажаю міцного здоров’я, добробуту, радості й тепла в серці. Нехай твоє життя буде сповнене гармонії, любові та благословення!

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З Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищаючи тебе від негараздів і даруючи впевненість у завтрашньому дні. Нехай у твоєму житті завжди буде світло, спокій, щастя та любов. Бажаю, щоб усі твої мрії здійснювалися, а серце завжди було сповнене віри та добра!

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Сьогодні твій особливий день – День Ангела! Нехай він принесе тобі радість, гармонію та натхнення. Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди вказував правильний шлях, допомагав у складні моменти й благословляв кожен твій крок. Здоров’я тобі, любові, удачі та здійснення всіх задумів!

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поруч, відганяючи тривоги й наповнюючи твоє серце теплом і світлом. Бажаю тобі миру в душі, міцного здоров’я, радості й благополуччя. Нехай доля щедро дарує тобі щасливі миті й добрих людей поруч!

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Зі святом! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від зла, допомагає у скрутні хвилини та веде по життю з вірою й надією. Бажаю тобі миру, добра, щирої любові й гармонії. Нехай у твоєму домі завжди панує щастя, затишок і радість!

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