Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ДТЭК вернул свет 17 млн семей с начала полномасштабного вторжения

Дата публикации
Просмотры
87
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
ДТЭК вернул свет 17 млн семей с начала полномасштабного вторжения

Фото: Associated Press

С начала полномасштабного вторжения энергетики компании ДТЭК вернули свет 17 млн семей.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«С начала полномасштабного вторжения энергетики ОСР ДТЭК Сети вернули свет более 17 млн клиентов. Уже три года подряд мы демонстрируем несгибаемость и готовность сделать все возможное для стабильности энергосистемы», – отметила генеральный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко.

Отмечается, что некоторым потребителям свет возвращали более двух раз.

В ДТЭК подчеркнули, что энергетики приступают к работе на поврежденных сетях только с разрешения военных и ГСЧС, а ремонтные бригады в любой момент могут оказаться под обстрелом.

Напомним, в прошлом году ДТЭК Рината Ахметова инвестировала 4,5 млрд грн в рамках ремонтной и инвестиционной программ.

Следующая публикация