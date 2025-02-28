Чи прорвав ворог кордон на Сумщині: у Генштабі описали ситуацію

У цьому районі тривають бойові дії.

У Генштабі ЗСУ прокоментували інформацію про начебто прорив російськими військами кордону в Сумській області. Там наголосили, що ворога було відкинуто на територію Росії.

Про це у Генштабі розповіли в коментарі ТСН.ua.

Генеральний штаб роз’яснив ситуацію в районі населеного пункту Новеньке в Сумській області, поблизу кордону з Росією.

"25 лютого противник штурмував цю ділянку кордону силами до двох механізованих відділень, перетнув державний кордон України, однак був блокований і відкинутий на територію РФ", – прокоментували там.

Також читайте Ворог нещадно намагається прорвати оборону в Донецькій області: Сирський про ситуацію на фронті

Надалі російські війська продовжують спроби штурмових дій, тепер уже піхотними групами. Сили оборони України вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом своєї логістики. Бойові дії в цьому районі тривають.

Нагадаємо, на мапі Deep State село Новеньке на Сумщині перебуває в "сірій" зоні. Деякі українські ресурси повідомили, що ворог там перетнув держкордон.

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наразі у районі Новенького росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону, але прориву не відбулося, бої тривають.