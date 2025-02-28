Чи прорвав ворог кордон на Сумщині: у Генштабі описали ситуацію

У цьому районі тривають бойові дії.
У Генштабі ЗСУ прокоментували інформацію про начебто прорив російськими військами кордону в Сумській області. Там наголосили, що ворога було відкинуто на територію Росії.
Про це у Генштабі розповіли в коментарі ТСН.ua.
Генеральний штаб роз’яснив ситуацію в районі населеного пункту Новеньке в Сумській області, поблизу кордону з Росією.
"25 лютого противник штурмував цю ділянку кордону силами до двох механізованих відділень, перетнув державний кордон України, однак був блокований і відкинутий на територію РФ", – прокоментували там.
Надалі російські війська продовжують спроби штурмових дій, тепер уже піхотними групами. Сили оборони України вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом своєї логістики. Бойові дії в цьому районі тривають.
Нагадаємо, на мапі Deep State село Новеньке на Сумщині перебуває в "сірій" зоні. Деякі українські ресурси повідомили, що ворог там перетнув держкордон.
Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наразі у районі Новенького росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону, але прориву не відбулося, бої тривають.
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