Захоплення Покровська: експерт повідомив останні новини про бої за місто

Російські війська намагалися вийти на південну околицю Покровська Донецької області. Втім, Сили оборони України цього не допустили. Вдалося відсунути окупантів ще далі від важливої дороги Покровськ-Дніпро.

Про це повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телеканалу FREEДOM.

За його словами, українські Збройні сили завдали трьох контрударів. Втім, пояснює Гетьман, не треба плутати це з контрнаступом.

"Це трошки різні речі. Контрудар має на увазі відбити позиції, які були втрачені, або просто просунутися на незначну відстань, щоб спробувати укріпитися. Ну, це Піщане, Лисівка і Котлине. Буквально днями Сили оборони зачистили цей населений пункт і просунулися на відстань до двох кілометрів. Це вдала операція, оскільки ворога відсунули ще далі від важливої дороги Покровськ-Дніпро (через Павлоград — Ред.). Нею перевозять не тільки все необхідне для українського гарнізону, який тримає оборону, а й для кількох тисяч цивільних, які там продовжують залишатися", — розповів військовий аналітик.

Гетьман вважає: хоча ЗСУ й не перейшли до контрнаступальних дій на цій ділянці фронту, проте це дасть змогу стабілізувати лінію фронту в регіоні.

"Відстань між флангами там була близько 2-3 км. Це означає, що їх прострілювали, цей виступ прострілювали щонайменше артилерією, мінометами, стрілецькою зброєю. Підвозити щось туди росіянам логістично було складно. Мабуть, щось у них там закінчилося: або снаряди, або люди, або паливно-мастильні. Плюс — наша тактика розумна. Три контрудари вдалося зробити. Я думаю, це дасть можливість стабілізувати щонайменше на цій ділянці лінію фронту вже без якихось невеликих, навіть метрових, просувань росіян", — зауважив аналітик.

Нагадаємо, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников наголосив, що помітив ознаки стабілізації фронту поблизу Покровська. Проте, за його словами, до повної стабілізації дуже далеко.

Читайте також: