Україна вже має гарантії безпеки від США — Шмигаль

Шмигаль заявив, що Україна уклала близько 30 угод про гарантії безпеки.

Україна вже має гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Верховній Раді під час години запитань до уряду, трансляцію наживо якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко.

Шмигаль заявив, що Україна уклала близько 30 угод про гарантії безпеки. Частина з них діє, зокрема за цими домовленостями Україні вже постачається зброя.

"Частина з них працює. Нам надають зброю", — заявив прем'єр.

Нагадаємо, у Зеленського назвали, що конкретно Україна хоче отримати в обмін на свої ресурси.

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