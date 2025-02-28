Літак з Зеленським приземлився у США – ЗМІ

Літак з українським президентом вилетів з Ірландії

Літак з президентом України Володимиром Зеленським приземлився в США на авіабазі Joint Base Andrews.

Про це повідомляє FlightAware.

Політ президентського A319 з аеропорту Шаннон (Ірландія) до військової авіабази Joint Base Andrews (штат Мериленд, США) тривав 8 год 2 хв.

Приземлення зафіксовано о 17:59 EST за східним поясним часом.

Нагадаємо, що, ймовірно, український лідер вирушив до США, щоб підписати угоду про корисні копалини між Україною та США. Адже попередні переговори завершені.