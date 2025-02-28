Самолет с Зеленским приземлился в США – СМИ

Самолет с украинским президентом вылетел из Ирландии

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился в США на авиабазе Joint Base Andrews.

Об этом сообщает FlightAware.

Полет президентского A319 из аэропорта Шаннон (Ирландия) в военную авиабазу Joint Base Andrews (штат Мэриленд, США) длился 8 ч. 2 мин.

Приземление зафиксировано в 17:59 EST по восточному поясному времени.

Напомним, что, вероятно, украинский лидер отправился в США, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США. Ведь предварительные переговоры завершены.