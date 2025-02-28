Зеленський їде до Трампа: угода про надра, поступки Путіну і поки без гарантій безпеки

Протягом двох тижнів Київ і Вашингтон проводили інтенсивні переговори. Доходило навіть до взаємних звинувачень і публічних образ. Зеленський, наприклад, говорив, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі" Росії, а Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів". Першу редакцію домовленості про надра українському керівництву привіз міністр фінансів США Скотт Бессент, який відвідав Київ 12 лютого. Але тоді документ не підписали. Пізніше Трамп заявив, що в Києві з Бессентом "повелися досить грубо". Потім Зеленський повідомив, що Україна не визнає надану за ці три роки повномасштабного російського вторгнення адміністрацією Байдена безповоротну допомогу Україні як борги, які Трамп хотів повернути за рахунок доходів із видобутку українських корисних копалин.

Про що йдеться? ТСН.ua писав, як ще у вересні 2024 року, більш ніж за місяць до виборів у США, Зеленський особисто в Нью-Йорку представив Трампу спільне партнерство щодо видобутку українських корисних копалин в обмін на подальшу американську допомогу. Але нова американська адміністрація зрозуміла її по-своєму, записавши до угоди зобов’язання України повернути США надану за президентства Байдена допомогу Україні за три роки повномасштабного російського вторгнення. Причому в документі записали $500 млрд, Трамп казав про $350 млрд, а в реальності, за словами українського президента, ми отримали лише $100 млрд.

Тож, що у підсумку Україна та США підпишуть у п’ятницю, 28 лютого, під час візиту Зеленського до Вашингтона? Чи передбачатиме ця угода про надра подальшу військову допомогу з боку США та гарантії безпеки? Та, чи варто Києву остерігатися подальших поступок Путіну з боку Трампа? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Рамкова угода: домовленість домовлятися

Дійсно, у п’ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні підпишуть угоду про спільний видобуток корисних копалин в Україні. Але вона буде рамковою. Офіційна назва – угода про створення "Інвестиційного фонду відбудови" – яку завізують перша віцепрем'єрка-міністерка Юлія Свириденко та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Це попередній договір, який передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України, де Україна і США на рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його. Угода прив'язана до гарантій безпеки. Внесок України у фонд — це частина наших майбутніх доходів. Що дуже важливо — не існуючих чи попередніх доходів, ця угода про майбутнє", - зазначив голова українського уряду Денис Шмигаль.

Тобто, у п’ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні Україна та США підпишуть декларацію про наміри – рамкову угоду, яка не потребуватиме ратифікації парламенту (в одній із своїх заяв Трамп наголошував, що цю угоду про надра має затвердити Верховна Рада). Документ встановлює зобов’язання України вносити до фонду половину від майбутньої монетизації природних ресурсів із нових родовищ, а також портової інфраструктури та, наприклад, LNG-терміналів, яких в Україні ще немає. США володітимуть максимально дозволеною американським законодавством фінансовою часткою у фонді. Принаймні раз на рік внески реінвестуватимуться в проєкти в Україні.

Але, найголовніше, що в цій рамковій угоді відсутні будь-які згадки про конкретні суми вже наданої американської допомоги, які Україна має повернути США за рахунок видобутку своїх корисних копалин, особливо рідкоземельних мінералів. Юридично зобов’язуючу угоду, яку ратифікує український парламент (до речі, поки що невідомо, чи ухвалить її також і Конгрес), сторони розроблять згодом. Проте Трамп продовжує наполягати, що США хочуть отримувати свої гроші назад, якщо продовжать надавати військову допомогу Україні.

"Ми хочемо й будемо працювати з ним (Зеленським – Ред.). Думаю, у нас з ним насправді дуже хороші стосунки. Можливо, вони були дещо напруженими, бо ми хотіли мати трохи того, що й європейські країни. Вони отримують свої гроші назад, даючи (Україні - Ред.) гроші. Ми не отримуємо гроші назад", – заявив Дональд Трамп. Цю заяву він зробив у четвер, 27 лютого, під час візиту до Вашингтона британського прем’єра Кіра Стармера, який одразу ж зауважив, що Європа не отримує назад всі свої гроші, які надає як допомогу Україні.

Так само Трампу опонував й Еммануель Макрон, коли приїздив до США в понеділок, 24 лютого. Емоційна манера спілкування президента Франції із Трампом стала справжнім мемом у соцмережах. Проте, навряд чи американський президент змінить свою думку. Тож, цілком вірогідно, що наступний пакет військової допомоги з боку США, коли такий з’явиться в Конгресі (нещодавно спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що у законодавців немає апетиту ухвалювати допомогу Україні – Ред.) може бути підкріплений угодою про спільний видобуток корисних копалин в Україні (в який зможуть вкладатися як американські, так і європейські компанії), як гарантія повернення американських грошей назад.

Поступки Путіну: чому підхід Трампа не спрацював

ТСН.ua вже писав, що Україна входить до десятки постачальників мінеральних ресурсів, маючи близько 5% світових запасів. Це титан, літій, берилій, марганець, галій, уран, цирконій, графіт, нікель та інші. Наприклад, щодо титану, Україна володіє найбільшими його запасами в Європі. Титан і цирконій використовується в аерокосмічній, оборонній, медичній, автомобільній та морській промисловості. Графіт є ключовим компонентом для акумуляторів в електромобілях та ядерних реакторів, а літій - для акумуляторних батарей.

Ще восени 2022 року Денис Шмигаль наголошував, що в Україні зосереджені поклади 22 із 30 корисних копалин, критичних для країн Заходу. Разом із цим, геологічна розвідка, яка коштує не один мільйон доларів, не кажучи вже про інвестиції у видобуток, не проводилася з радянських часів. До того ж, багато з цих ресурсів знаходяться на окупованих Росією територіях. Тож, якщо США хочуть убезпечити свої майбутні інвестиції у розвідку та видобуток корисних копалин, без американських гарантій безпеки для України не обійтися. Ба більше, останнім часом Трамп навіть заявляв, що частина окупованих Росією територій може повернутися під контроль України.

Хоча днями, під час першого засідання свого кабінету, яке, судячи з численних відео в мережі, модерував Ілон Маск (який вклав у передвиборчу кампанію Трампа біля $270 млн – Ред.), Трамп заявив, що США не надаватимуть Україні "занадто багато гарантій безпеки", а змусять це зробити Європу. Проте, як справедливо зазначають багато європейських лідерів, будь-яка угода з Росією не працюватиме без гарантій безпеки саме з боку США.

"Я абсолютно переконаний, що нам потрібен міцний мир, а не припинення вогню,. І, щоб це сталося, нам потрібні гарантії безпеки (США - Ред.)", — наголошував британський премєр Кір Стармер дорогою до Вашингтона. Це стосується і гарантій безпеки для європейських миротворчих сил, які можуть бути розгорнуті в Україні після встановлення режиму припинення вогню. Адже європейським ЗС бракує матеріально-технічного забезпечення, розвідки та зенітно-ракетних засобів, необхідних для забезпечення таких сил самостійно, без США.

В інтерв’ю CNN колишній британський міністр оборони Бен Воллес нагадав, що Америка завжди хоче повернути свої гроші назад, а Британія припинила виплачувати військові позики США за Другу світову війну лише у 2006 році. Тож, за його словами, Україна має просто прийняти нові умови отримання подальшої військової допомоги від США за адміністрації Трампа. До того ж, щодо умов угоди про надра, які б контраверсійні заяви не робив Дональд Трамп, треба завжди пам’ятати його особливий підхід до вирішення будь-яких питань.

Згадаймо, як він протягом місяця погрожував Канаді, яку закликав стати 51-м американським штатом, та Мексиці запровадженням 25% тарифів на їхній експорт до США. У підсумку, Трамп заявив про порозуміння з ними в обмін на начебто виділення Канадою та Мексикою додаткових ресурсів і сил Нацгвардії для охорони спільного кордону. Проте, і без погроз Трампа, Канада та Мексика збиралися це робити. Тож, треба дивитися не на заяви Трампа та його кабінету, а на дії та конкретні пункти угод, які Україна підпише зі США. До того ж, у четвер, 27 лютого, Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів, сказав: "Я таке (назвав президента Зеленського "диктатором без виборів" – Ред.) сказав? Я не можу повірити, що сказав би таке. Наступне питання". Того ж дня він також на рік продовжив американські санкції проти Росії.