Захват Покровска: эксперт сообщил последние новости о боях за город

Украинские защитники нанесли контрудары.
Российские войска пытались выйти на южную окраину Покровска Донецкой области. Тем не менее, Силы обороны Украины этого не допустили. Удалось отодвинуть оккупантов еще дальше от важной дороги Покровск-Днепр.
Об этом сообщил военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДOM.
По его словам, украинские Вооруженные силы нанесли три контрудара. Впрочем, объясняет Гетьман, не надо путать это с контрнаступлением.
"Это немного разные вещи. Контрудар подразумевает отбить позиции, которые были потеряны, или просто продвинуться на незначительное расстояние, чтобы попытаться укрепиться. Ну, это Песчаное, Лысовка и Котлино. Буквально на днях Силы обороны зачистили этот населенный пункт и продвинулись на расстояние до двух километров. Это успешная операция, поскольку врага отодвинули еще дальше от важной дороги Покровск-Днепр (через Павлоград — Ред.). Ею перевозят не только все необходимое для украинского гарнизона, который держит оборону, но и для нескольких тысяч гражданских, которые там продолжают оставаться", — рассказал военный аналитик.
Гетьман считает: хотя ВСУ и не перешли к контрнаступательным действиям на этом участке фронта, однако это позволит стабилизировать линию фронта в регионе.
"Расстояние между флангами там было около 2-3 км. Это означает, что их простреливали, этот выступ простреливали как минимум артиллерией, минометами, стрелковым оружием. Подвозить что-то туда россиянам логистически было сложно. Видимо, что-то у них там закончилось: либо снаряды, либо люди, либо горюче-смазочные. Плюс — наша тактика разумная. Три контрудара удалось сделать. Я думаю, это даст возможность стабилизировать как минимум на этом участке линию фронта уже без каких-то небольших, даже метровых, продвижений россиян", — отметил аналитик.
Напомним, военный корреспондент Богдан Мирошников подчеркнул, что заметил признаки стабилизации фронта вблизи Покровска. Однако, по его словам, до полной стабилизации очень далеко.