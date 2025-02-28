Як зрозуміти, що у людини шизофренія: перші ознаки, симптоми, причини хвороби

Шизофренія – це серйозне психічне захворювання, що спричиняє порушення мислення, емоційної сфери та здатності керувати власними почуттями. Хвороба може проявлятися психозами, коли людина втрачає зв'язок з реальністю, а також порушеннями соціальної адаптації та когнітивних функцій.

Як ствержують експерти, зазвичай шизофренія вперше проявляється в молодому віці, від 15 до 25 років, хоча у жінок це може статися трохи пізніше. Хвороба зустрічається приблизно з однаковою частотою у чоловіків і жінок, вражаючи близько 0,4-0,6% населення.

Без належного лікування шизофренія прогресує, що може призвести до повної втрати працездатності. У деяких випадках, особливо під час загострень, людина може становити небезпеку для себе або оточення.

Як розпізнати перші ознаки шизофренії

Шизофренія діагностується досить часто – приблизно у 6 людей із 1000. Ознаки цього розладу проявляються поступово, тому оточення спочатку може сприймати їх як звичайну ексцентричність або тимчасові зміни в поведінці. Наприклад, людина, яка раніше була старанним учнем або успішним працівником, раптово починає нехтувати навчанням чи роботою, втрачає інтерес до власного зовнішнього вигляду, стає відлюдником.

До перших тривожних дзвіночків належать:

Уникнення соціальних контактів. Активна та комунікабельна людина поступово починає уникати друзів, віддаляється від рідних, втрачає інтерес до хобі та припиняє виконувати звичні соціальні ролі.

Амбівалентність у почуттях. Хворий одночасно відчуває суперечливі емоції – любов і ненависть, радість і смуток, страх і захоплення.

Порушення мовлення. Людині стає важко висловлювати свої думки, вона плутається у фразах, ухиляється від прямих відповідей, а її розмови можуть бути незв’язними.

Втрата здатності до концентрації. Повсякденні справи, такі як чищення зубів чи вибір одягу, стають проблемою. Людина забуває виконувати навіть базові завдання.

Підвищена тривожність та депресивні стани. Часто розвивається обсесивно-компульсивна поведінка, апатія або глибока депресія.

З часом ці симптоми стають більш вираженими, а їхня інтенсивність зростає. На жаль, багато людей звертаються до лікаря вже тоді, коли хвороба прогресує і проявляється у класичній формі.

Основні симптоми шизофренії

Це плюс симптоми – коли у людини з'являється таке, чого раніше не було, чого не повинно бути, та мінус симптоми — коли, навпаки, щось зникає.

Найголовнішими та показовими симптомами шизофренії є галюцинації (частіше слухові) та марення.

Хворі можуть чути голоси, бачити нереальні образи або навіть відчувати фізичні дотики, яких насправді немає. Найпоширенішими є слухові галюцинації – голоси, що коментують поведінку людини, наказують їй щось зробити або критикують. Зорові галюцинації можуть включати здатність бачити страшні створіння, тіні, примари або сцени насильства. Деякі пацієнти відчувають, що їхнє тіло гниє або змінюється.Часто шизофреніки вважають, що їх контролюють сторонні сили, що вони перебувають під наглядом вищих істот або таємних організацій.

Переважна більшість пацієнтів (до 90%) стикаються з маренням – хибними переконаннями, які здаються їм незаперечною правдою. Наприклад, «Мене переслідують таємні служби», «Я обраний для великої місії», «Я маю надзвичайні здібності: можу літати, читати думки чи розмовляти з мертвими». Хворий може говорити, що спілкується з богом, іншопланетянами тощо. Часто висловлює побоювання, що його переслідують, намагаються отруїти, хочуть отримати його статки тощо.

Але, як зауважує лікарка-психіатриня Вікторія Перепилиця, розмови з самим собою не завжди є ознакою шизофренії. Багато людей ведуть внутрішні діалоги, особливо вдома, і це не означає, що вони мають психічний розлад. Також відчувати присутність померлої людини або чути її голос може бути проявом розладу сприйняття, наприклад, ілюзією, що може виникнути і у здорових людей. Лише лікар може відрізнити нормальні прояви від симптомів шизофренії.

Дивна поведінка

Характер поведінки людини змінюється кардинально – старанний учень раптово стає ледарем, шанувальник чистоти занурюється у безлад та антисанітарію, товариська людина уникає спілкування.

Хворі можуть поводитися неадекватно, проявляти раптову агресію або, навпаки, втрачати здатність проявляти емоції. Часто вони відмовляються від будь-яких соціальних контактів і проводять більшу частину часу в ізоляції.

Порушення мислення

Людина перестає будувати логічні речення, її мова стає уривчастою та нелогічною. Можуть з’явитися вигадані слова, повторювані фрази або незв’язний потік думок. Можливі напади безконтрольного мовного потоку чи, навпаки, загальмованість мови, коли хворий обривається на півслові і не пам’ятає, що й навіщо говорив.

Ступор

Іноді за шизофренії спостерігаються кататонічні симптоми, такі як ступор. Це стан, коли людина стає мовчазною, навіть до повного мовчання (мутизм), відмовляється від їжі, може довго залишатися в одній позі, а її погляд стає нерухомим.

Мінус симптоми — це апатія, відсутність бажання щось робити, беземоційність, безенергійність, байдужість до власної зовнішності. Згодом навіть базові потреби – їжа, сон, особиста гігієна – перестають мати значення для хворого.

Шизофренія часто супроводжується депресією, і значна частина хворих, до 40%, намагаються накласти на себе руки. Як і за багатьох психічних захворюваннях, за шизофренії відсутня критичність до свого стану, тобто хворий не усвідомлює, що те, що він бачить, чує і думає – це марення та галюцинації, а не реальний світ.

Які причини шизофренії

Існує багато причин хвороби: як генетичні, так і негенетичні.

Найбільш доказова — це дофамінна теорія. Дисбаланс нейромедіаторів у мозку може спричинити симптоми шизофренії.

Якщо, наприклад, ваша мати хворіла на шизофренію, потрібно бути дещо настороженим, тому що спадковий фактор грає роль. Стрес або травма – спускові механізми, які можуть запустити процес. Сама собою, через щось окремо, така хвороба не виникне – це має бути комбінація генетичних і негенетичних факторів.

Чи впливає вік на хворобу? Вік сам собою не є фактором ризику розвитку шизофренії. Як стверджують фахівці, хвороба найчастіше починається у віці 20-35 років – це так званий "дебют" шизофренії. Немає доказів того, що з віком ймовірність розвитку хвороби зростає.

Схильність до шизофренії не залежить від статі. Важливіше враховувати індивідуальні особливості людини. Шизофренія, як і будь-яке психічне захворювання, проявляється по-різному у кожної людини.

Якщо ви помітили у близької людини дивну поведінку, краще звернутися до лікаря. Психіатри мають спеціальні запитання для діагностики, але вони завжди адаптують їх до конкретної людини. Шизофренію складно діагностувати, тому потрібна кваліфікація лікаря та розуміння, як хвороба може проявлятися.

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